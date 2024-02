Gewinne in Frankfurt: DAX zum Handelsstart stärker

Der DAX bleibt auch am Mittwoch in der Gewinnzone.

Im DAX geht es im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,06 Prozent aufwärts auf 17 567,74 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,767 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,075 Prozent fester bei 17 569,61 Punkten, nach 17 556,49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 571,82 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 552,98 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 0,983 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, bei 16 961,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.11.2023, lag der DAX noch bei 15 992,67 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 28.02.2023, einen Stand von 15 365,14 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 4,76 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 17 571,82 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Punkten.

DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,05 Prozent auf 72,92 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,81 Prozent auf 425,00 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,70) Prozent auf 215,80 EUR), Rheinmetall (+ 0,70 Prozent auf 417,70 EUR) und Porsche (+ 0,67 Prozent auf 84,70 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Zalando (-2,35 Prozent auf 18,90 EUR), Infineon (-2,16 Prozent auf 33,82 EUR), BASF (-0,85 Prozent auf 47,05 EUR), Symrise (-0,64 Prozent auf 95,70 EUR) und Bayer (-0,57 Prozent auf 28,97 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 429 122 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 202,358 Mrd. Euro heraus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,19 Prozent, die höchste im Index.

