Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Der LUS-DAX notierte am Donnerstagabend im Plus.

Am Donnerstag tendierte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende 0,44 Prozent höher bei 16 595,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 16 501,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 629,50 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 04.12.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 16 433,00 Punkten auf. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.10.2023, bei 15 138,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 04.01.2023, bei 14 479,00 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Commerzbank (+ 3,99 Prozent auf 11,46 EUR), Rheinmetall (+ 2,73 Prozent auf 305,10 EUR), Siemens Energy (+ 2,47 Prozent auf 11,40 EUR), Bayer (+ 2,41 Prozent auf 35,24 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,20 Prozent auf 12,52 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Zalando (-4,13 Prozent auf 19,38 EUR), Sartorius vz (-3,14 Prozent auf 320,80 EUR), adidas (-3,01 Prozent auf 173,76 EUR), Infineon (-2,05 Prozent auf 34,92 EUR) und Porsche (-0,77 Prozent auf 77,72 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 11 517 708 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 160,647 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,73 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,06 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at