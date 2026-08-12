K+S Aktie

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WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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12.08.2026 09:23:53

K+S Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat K+S nach Quartalszahlen des Düngerkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,70 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege ordentlich über den Erwartungen, schrieb Angelina Glazova am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Auch die Volumina hätten positiv überrascht. Die Mitte der angehobenen Ebitda-Jahreszielspanne entspreche nun der Konsensprognose, beinhalte für das zweite Halbjahr aber eine konservativere Erwartung als der Markt./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:28 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S AG Neutral
Unternehmen:
K+S AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
13,70 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
14,71 € 		Abst. Kursziel*:
-6,87%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
14,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,93%
Analyst Name::
Angelina Glazova 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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