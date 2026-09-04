LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von K+S beim Kursziel von 18,40 Euro mit "Equal Weight" aufgenommen. Die norwegische Yara startete Analyst Alex Sloane am Donnerstag derweil mit "Underweight". Bei Yara drehe sich alles um die Preise für Stickstoffdünger, bei K+S indes um den Zeitpunkt der Cashflow-Belebung. Die Bewertung der Deutschen hält er zwar für unambitioniert. Angesichts einer "Welle neuen Kali-Düngers", die auf die Märkte fließe, sowie steigender Gaskosten und mauer Cashflow-Aussichten sieht er aber keinen Grund für eine Neubewertung der Aktien./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 10:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 15:45 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.