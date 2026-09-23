K+S Aktie

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K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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23.09.2026 16:24:18

K+S Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für K+S auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 16,75 Euro belassen. Axel Herlinghaus ging in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die Ankündigung ein, dass US-Präsident Donald Trump mit Belarus über einen Kali-Deal spreche. Er sprach von einer "inhaltslosen Nebelkerze". Ohne freie Belarus-Lieferkapazitäten und ohne eine aufgehobene Sperrung des litauischen Klaip?da-Hafens du?rfte ein Deal seiner Ansicht nach fast keine Markteffekte haben./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 15:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S AG Kaufen
Unternehmen:
K+S AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
16,25 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
16,23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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