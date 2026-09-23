K+S Aktie
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WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
K+S Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für K+S auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 16,75 Euro belassen. Axel Herlinghaus ging in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die Ankündigung ein, dass US-Präsident Donald Trump mit Belarus über einen Kali-Deal spreche. Er sprach von einer "inhaltslosen Nebelkerze". Ohne freie Belarus-Lieferkapazitäten und ohne eine aufgehobene Sperrung des litauischen Klaip?da-Hafens du?rfte ein Deal seiner Ansicht nach fast keine Markteffekte haben./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 15:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Kaufen
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Unternehmen:
K+S AG
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
16,25 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
16,23 €
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Axel Herlinghaus
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