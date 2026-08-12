K+S Aktie
|14,75EUR
|0,28EUR
|1,94%
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
K+S Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat K+S nach Quartalszahlen des Düngerherstellers auf "Underperform" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege 20 Prozent über seiner und der Konsensschätzung, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Mitte der angehobenen Ebitda-Jahresprognose sieht er indes auf Höhe des Marktkonsenses./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Underperform
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
10,50 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
14,75 €
|
Abst. Kursziel*:
-28,81%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
14,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-28,81%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-