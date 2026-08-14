K+S Aktie
|14,56EUR
|0,24EUR
|1,68%
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
K+S Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 10,50 Euro auf "Underperform" belassen. In Reaktion auf die besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen des Düngemittelkonzerns hob Marcus Dunford-Castro seine Ergebnisprognosen für 2026 am Donnerstag an. Hinsichtlich der mittelfristigen Aussichten bleibt er aber vorsichtig, da erhebliche weltweite Kapazitätserweiterungen das Nachfragewachstum übersteigen und die Preise in der Branche belasten dürften./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Underperform
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
10,50 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
14,43 €
|
Abst. Kursziel*:
-27,23%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
14,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-27,88%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
Nachrichten zu K+S AG
Analysen zu K+S AG
|07:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|01.12.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|12.11.25
|K+S Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|10.09.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|07:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|03.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|22.05.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|K+S AG
|14,40
|0,56%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:01
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|07:48
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:48
|MLP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:00
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:55
|Douglas Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:52
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.08.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.08.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|MLP Buy
|Baader Bank
|13.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Medios Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research