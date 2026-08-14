K+S Aktie

14,56EUR 0,24EUR 1,68%
K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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14.08.2026 07:19:30

K+S Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 10,50 Euro auf "Underperform" belassen. In Reaktion auf die besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen des Düngemittelkonzerns hob Marcus Dunford-Castro seine Ergebnisprognosen für 2026 am Donnerstag an. Hinsichtlich der mittelfristigen Aussichten bleibt er aber vorsichtig, da erhebliche weltweite Kapazitätserweiterungen das Nachfragewachstum übersteigen und die Preise in der Branche belasten dürften./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S AG Underperform
Unternehmen:
K+S AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
10,50 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
14,43 € 		Abst. Kursziel*:
-27,23%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
14,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-27,88%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu K+S AG

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07:19 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
13.08.26 K+S Kaufen DZ BANK
13.08.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
12.08.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

K+S AG 14,40 0,56% K+S AG

Aktuelle Aktienanalysen

08:01 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:54 HelloFresh Neutral UBS AG
07:48 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:48 MLP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:47 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
07:19 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
07:10 Ströer Market-Perform Bernstein Research
07:00 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
06:55 Douglas Sell Goldman Sachs Group Inc.
06:52 HelloFresh Underweight Barclays Capital
13.08.26 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
13.08.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Österreichische Post accumulate Erste Group Bank
13.08.26 grenke Kaufen DZ BANK
13.08.26 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK
13.08.26 RWE Kaufen DZ BANK
13.08.26 Cisco Halten DZ BANK
13.08.26 Sixt Kaufen DZ BANK
13.08.26 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
13.08.26 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
13.08.26 Cisco Buy UBS AG
13.08.26 K+S Kaufen DZ BANK
13.08.26 Brenntag Halten DZ BANK
13.08.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Assicurazioni Generali Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 GEA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Allianz Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 HelloFresh Neutral UBS AG
13.08.26 freenet Neutral UBS AG
13.08.26 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
13.08.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
13.08.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
13.08.26 Ottobock Buy UBS AG
13.08.26 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
13.08.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
13.08.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
13.08.26 MLP Buy Baader Bank
13.08.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 Medios Buy Warburg Research
13.08.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
13.08.26 Brenntag Hold Warburg Research
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