K+S Aktie

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WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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13.07.2026 06:49:59

K+S Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S von 11,50 auf 10,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Vor den Quartalszahlen am 12. August stiegen seine Schätzungen, nicht aber seine Überzeugung, schrieb Analyst Marcus Dunford-Castro am Freitag in seinem Ausblick. Für das zweite Quartal sieht er sich vier Prozent über der Konsensprognose. Das gesenkte Kursziel begründete er indes mit Veränderungen bei der Branchenbewertung. Zudem bleibt er mittelfristig vorsichtig für den Kalidüngermarkt, da das Angebot deutlich steigen dürfte./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S AG Underperform
Unternehmen:
K+S AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
10,50 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
13,14 € 		Abst. Kursziel*:
-20,09%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
13,12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-19,97%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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