K+S Aktie

13,23EUR 0,00EUR 0,00%
K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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10.06.2026 16:44:46

K+S Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für K+S auf "Halten" mit einem fairen Wert von 15,25 Euro je Aktie belassen. Der Düngerkonzern habe erfolgreich Wandelanleihen zur Finanzierung der Qemetica-Salt-Akquisition platziert, schrieb Axel Herlinghaus am Mittwoch. Er sprach von einem geschickten Zug. Vorteilhafte Konditionen sicherten einen signifikanten Zinsvorteil gegenüber einer klassischen Anleihe./rob/ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S AG Halten
Unternehmen:
K+S AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
13,06 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
13,23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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