Gewinne in Frankfurt: SDAX in Grün

Am Freitag notiert der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,26 Prozent fester bei 13 790,08 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 114,492 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,562 Prozent stärker bei 13 831,35 Punkten in den Handel, nach 13 754,10 Punkten am Vortag.

Bei 13 909,86 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 790,08 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 0,221 Prozent zu. Vor einem Monat, am 02.01.2024, stand der SDAX noch bei 13 821,19 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 02.11.2023, bei 12 666,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.02.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 500,45 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,225 Prozent nach unten. Bei 14 067,87 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 230,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell MorphoSys (+ 4,92 Prozent auf 42,62 EUR), PVA TePla (+ 4,57 Prozent auf 21,98 EUR), adesso SE (+ 3,91 Prozent auf 101,00 EUR), SFC Energy (+ 3,48 Prozent auf 17,82 EUR) und PATRIZIA SE (+ 2,28 Prozent auf 8,09 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen ProSiebenSat1 Media SE (-2,51 Prozent auf 6,29 EUR), SCHOTT Pharma (-2,19 Prozent auf 35,80 EUR), Drägerwerk (-2,01 Prozent auf 46,30 EUR), Elmos Semiconductor (-1,83 Prozent auf 64,40 EUR) und GFT SE (-1,65 Prozent auf 32,12 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. 514 155 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 11,360 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Südzucker-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,68 erwartet. Die Schaeffler-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

