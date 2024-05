Gewinne in Wien: ATX Prime liegt zum Start im Plus

Um 09:12 Uhr steigt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,05 Prozent auf 1 858,15 Punkte. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,014 Prozent leichter bei 1 856,92 Punkten, nach 1 857,18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 1 852,78 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 859,18 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0,717 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.04.2024, notierte der ATX Prime bei 1 758,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, notierte der ATX Prime bei 1 716,06 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 17.05.2023, einen Stand von 1 587,23 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 8,41 Prozent aufwärts. Bei 1 864,39 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 664,49 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell UBM Development (+ 1,55 Prozent auf 19,65 EUR), AMAG (+ 1,14 Prozent auf 26,60 EUR), voestalpine (+ 1,00 Prozent auf 26,16 EUR), Addiko Bank (+ 0,76 Prozent auf 20,00 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0,66 Prozent auf 6,08 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil DO (-0,94 Prozent auf 147,00 EUR), S IMMO (-0,82 Prozent auf 18,10 EUR), Österreichische Post (-0,78 Prozent auf 31,70 EUR), Semperit (-0,51 Prozent auf 11,80 EUR) und Wienerberger (-0,39 Prozent auf 35,32 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 29 038 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 25,622 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,05 erwartet. Mit 9,08 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

