Gewinne in Wien: ATX Prime mit Zuschlägen

Der ATX Prime befindet sich am Nachmittag im Aufwärtstrend.

Der ATX Prime legt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,59 Prozent auf 1 857,28 Punkte zu. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,049 Prozent auf 1 845,43 Punkte an der Kurstafel, nach 1 846,33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 1 859,34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 844,47 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, den Stand von 1 781,84 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 14.02.2024, einen Stand von 1 697,91 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, den Wert von 1 604,68 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 8,36 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 859,34 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 4,82 Prozent auf 20,64 EUR), Verbund (+ 4,35 Prozent auf 74,40 EUR), Addiko Bank (+ 2,94 Prozent auf 19,25 EUR), STRABAG SE (+ 2,18 Prozent auf 42,10 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 1,61 Prozent auf 8,84 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil UBM Development (-2,30 Prozent auf 19,15 EUR), Frequentis (-1,90 Prozent auf 25,80 EUR), Polytec (-1,67 Prozent auf 3,54 EUR), AMAG (-1,13 Prozent auf 26,20 EUR) und Telekom Austria (-1,06 Prozent auf 8,41 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime weist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 257 608 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 24,719 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Im ATX Prime verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,94 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

