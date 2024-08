Gewinne in Wien: ATX schlussendlich in Grün

Am Dienstagabend zeigten sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Am Dienstag tendierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 1,09 Prozent fester bei 3 702,96 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 117,826 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,014 Prozent auf 3 663,57 Punkte an der Kurstafel, nach 3 663,04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 711,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 663,35 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 609,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.04.2024, wies der ATX 3 560,42 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, notierte der ATX bei 3 214,55 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,53 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Andritz (+ 5,76 Prozent auf 58,75 EUR), Raiffeisen (+ 3,68 Prozent auf 18,29 EUR), BAWAG (+ 2,41 Prozent auf 68,10 EUR), Vienna Insurance (+ 2,05 Prozent auf 29,90 EUR) und DO (+ 1,69 Prozent auf 156,00 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen OMV (-1,04 Prozent auf 38,24 EUR), Telekom Austria (-0,81 Prozent auf 8,62 EUR), voestalpine (-0,51 Prozent auf 23,32 EUR), Verbund (-0,27 Prozent auf 73,95 EUR) und Lenzing (-0,15 Prozent auf 32,80 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 818 079 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 25,883 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,28 zu Buche schlagen. OMV lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,93 Prozent.

