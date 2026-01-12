Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
12.01.2026 21:25:00
Globaler Smartphone-Markt: Marktführer Apple
Die weltweiten Smartphone-Lieferungen stiegen 2025 um zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der US-Konzern Apple legte zu und ist weltweiter Marktführer.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
08:58
|Apple hat 2025 weltweit die meisten Smartphones verkauft (Spiegel Online)
|
09.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones fester (finanzen.at)
|
08.01.26