Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Symrise-Aktie mit Sell

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise vor der Berichtssaison zum ersten Quartal von 100 auf 101 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Sell" belassen. Sie rechne für den Aromen- und Duftstoffhersteller mit einem starken Auftaktquartal 2024, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das dürfte jedoch nicht ausreichen, um Sorgen hinsichtlich der Gewinnmargen zu zerstreuen.

Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:11 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 110,85 EUR. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 8,89 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 71 047 Aktien. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2024 11,3 Prozent. Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2024 / 18:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



