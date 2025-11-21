Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Langfristige Investition
|
21.11.2025 10:04:50
DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde das Symrise-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Symrise-Papier an diesem Tag bei 109,45 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Symrise-Aktie investiert hat, hat nun 0,914 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 62,68 EUR, da sich der Wert eines Symrise-Anteils am 20.11.2025 auf 68,60 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 37,32 Prozent gleich.
Der Marktwert von Symrise betrug jüngst 9,76 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Symrise
Nachrichten zu Symrise AGmehr Nachrichten
|
20.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
20.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags stärker (finanzen.at)
|
20.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
20.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels stärker (finanzen.at)
|
20.11.25
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.11.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
18.11.25
|DAX aktuell: DAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Symrise AGmehr Analysen
|11.11.25
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|70,50
|3,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX ebenfalls tiefer - 23.000 Punkte-Marke fällt zeitweise -- Handel in Asien endet mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.