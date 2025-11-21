DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Symrise-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Symrise-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Symrise-Papier an diesem Tag bei 109,45 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Symrise-Aktie investiert hat, hat nun 0,914 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 62,68 EUR, da sich der Wert eines Symrise-Anteils am 20.11.2025 auf 68,60 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 37,32 Prozent gleich.

Der Marktwert von Symrise betrug jüngst 9,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at