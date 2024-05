Goldman Sachs Group Inc.: Neutral für MTU Aero Engines-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU von 234 auf 243 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nachdem der Triebwerksbauer seine Schätzungen für das erste Quartal marginal übertroffen habe, revidiere er seine Prognosen entsprechend, schrieb Analyst Victor Allard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Unsicherheit wegen der GTF-Triebwerke bleibe aber eine Belastung für die Aktie.

Aktienauswertung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:33 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 224,10 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 8,43 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 22 263 Aktien. Die Aktie legte auf Jahressicht 2024 um 14,8 Prozent zu. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2024 dürfte MTU Aero Engines am 01.08.2024 präsentieren.

