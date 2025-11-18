MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|
18.11.2025 08:04:38
ANALYSE-FLASH: RBC startet MTU mit 'Sector Perform' - Ziel 360 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von MTU (MTU Aero Engines) beim Kursziel von 360 Euro mit "Sector Perform" aufgenommen. Der Triebwerksbauer habe eine attraktive Positionierung im Geschäft mit Flugzeug-Erstausrüstern und sei außerdem stark in der Wartungsnische stationiert, schrieb Mark Fielding in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse. Die Papiere seien vor diesem Hintergrund aber fair bewertet./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 23:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:45 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Analysen zu MTU Aero Engines AGmehr Analysen
|06:59
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
