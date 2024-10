Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re vor Zahlen zum dritten Quartal von 560 auf 557 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Rückversicherer an die jüngsten Marktbewegungen und Gesamtschäden aus Naturkatastrophen angepasst, schrieb Analyst Andrew Baker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter dem Strich habe er seine Prognose für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr leicht reduziert.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte um 17:35 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 504,40 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 10,43 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 202 487 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 39,4 Prozent zu Buche. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren.

