Alphabe a Aktie
ISIN: ARDEUT116159
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04.07.2026 02:19:22
Google, Amazon emissions rise sharply, driven by AI boom
US tech giants Google and Amazon have reported a strong increase in greenhouse gas emissions in 2025. AI data centers are behind the rise, challenging the companies' climate pledges.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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