Google-Mutter Alphabet steigert Umsatz und Gewinn deutlich

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Die Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) hat im vergangenen Quartal von einem starken Geschäft mit Online-Werbung profitiert. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 80,5 Milliarden Dollar, wie Alphabet nach US-Börsenschluss am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit rund 79 Milliarden Dollar gerechnet. Der Gewinn stieg unter dem Strich auf 23,66 Milliarden Dollar (22 Mrd Euro) von gut 15 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor.

Die Aktie sprang im nachbörslichen Handel zeitweise um mehr als zwölf Prozent hoch. Alphabet kündigte erstmals eine Dividende von 20 Cent pro Aktie an - und stellte für die Zukunft weitere Ausschüttungen in Aussicht.

Die Basis des Geschäfts sind nach wie vor die Werbeerlöse von Google. Sie stiegen binnen eines Jahres von 54,5 auf 61,66 Milliarden Dollar. Die Videotochter YouTube steuerte dazu gut acht Milliarden Dollar bei - rund 21 Prozent mehr als im Vorjahresquartal.

Die Entwicklung von Googles Werbegeschäft wird sehr genau beobachtet. Eine zentrale Frage ist, ob Versuche von Konkurrenten, mit Hilfe Künstlicher Intelligenz direkte Antworten statt Links anzuzeigen, eine Spur bei Googles Suchmaschine hinterlassen.

Bei den sogenannten "anderen Wetten" - Zukunftsprojekten wie selbstfahrende Autos oder Lieferdrohnen - stieg der Umsatz aller Firmen von 288 auf 495 Millionen Dollar. Der operative Verlust des Bereichs wurde deutlich gedrückt: von 1,22 Milliarden Dollar vor einem Jahr auf jetzt gut eine Milliarde Dollar./so/DP/he