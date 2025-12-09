Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
09.12.2025 17:34:53
Google unveils plans to try again with smart glasses in 2026
It is a significant turnaround for the tech giant after its first attempt - Google Glass - was pulled in 2015.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!