Grünen-Chef zu Autokrise: 'Kraftakt' notwendig

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chef Omid Nouripour hält angesichts der Autokrise einen "Kraftakt" für notwendig. Er sagte nach Beratungen des Bundesvorstands in Berlin: "Deutschland ist ein Autoland und es soll auch so bleiben." Es sei gut, dass sich Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Nachmittag mit Vertretern der Branche und den Gewerkschaften berate. "Es braucht einen Kraftakt, um dort voranzukommen."

Die Krise bei VW (Volkswagen (VW) vz) sei sehr einschneidend. Es sei umso notwendiger, dass konkret an Lösungen gearbeitet werde und nicht Debatten von vorgestern geführt werden, so der Grünen-Chef. Wenn nun zum Beispiel CSU-Chef Markus Söder fordere, wieder in die Verbrennerzeit zurückzugehen, bedeute dies, dass aus Deutschland ein "Industriemuseum" gemacht werden solle.

Nouripour wollte nicht auf Vorschläge wie die der SPD nach einer neuen "Abwrackprämie" zum Ersatz von Verbrennerautos durch Elektroautos eingehen. "Es braucht keine Schnellschüsse, sondern Planungssicherheit für die Autobauer genauso wie für die Verbraucherinnen und Verbraucher."/hoe/DP/men