MDAX-Wert Porsche vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche vz von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Porsche vz-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Porsche vz-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Porsche vz-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 57,68 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Porsche vz-Aktie investiert, befänden sich nun 173,370 Porsche vz-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.11.2025 auf 43,21 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 491,33 EUR wert. Mit einer Performance von -25,09 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Porsche vz einen Börsenwert von 39,22 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Porsche vz-Papiere fand am 29.09.2022 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Porsche vz-Anteils auf 84,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at