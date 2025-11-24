Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|Profitables Porsche vz-Investment?
|
24.11.2025 10:04:16
MDAX-Wert Porsche vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche vz von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Porsche vz-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Porsche vz-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 57,68 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Porsche vz-Aktie investiert, befänden sich nun 173,370 Porsche vz-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.11.2025 auf 43,21 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 491,33 EUR wert. Mit einer Performance von -25,09 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Porsche vz einen Börsenwert von 39,22 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Porsche vz-Papiere fand am 29.09.2022 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Porsche vz-Anteils auf 84,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
