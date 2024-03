Gute Stimmung in Europa: Am Dienstagnachmittag Gewinne im STOXX 50

Am Dienstagnachmittag wagen sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Am Dienstag klettert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,57 Prozent auf 4 372,51 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,227 Prozent auf 4 357,68 Punkte an der Kurstafel, nach 4 347,81 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 348,98 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 377,27 Punkten lag.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 12.02.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 229,17 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 12.12.2023, einen Stand von 4 072,42 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, einen Stand von 3 854,51 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 6,86 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 382,32 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit HSBC (+ 3,26 Prozent auf 5,93 GBP), BAT (+ 2,52 Prozent auf 23,78 GBP), Rio Tinto (+ 2,19 Prozent auf 49,15 GBP), UniCredit (+ 2,16 Prozent auf 31,37 EUR) und UBS (+ 1,92 Prozent auf 27,63 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Novartis (-1,35 Prozent auf 87,60 CHF), National Grid (-0,76 Prozent auf 10,47 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,48 Prozent auf 436,40 EUR), Deutsche Telekom (-0,16 Prozent auf 21,78 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,04 Prozent auf 38,75 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 9 398 875 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 541,099 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

2024 verzeichnet die Santander-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at