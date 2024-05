Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start in Grün

Anleger in Europa schicken den STOXX 50 derzeit erneut ins Plus.

Um 09:11 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,12 Prozent höher bei 4 530,65 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,070 Prozent auf 4 528,20 Punkte an der Kurstafel, nach 4 525,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 4 531,52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 526,30 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, bei 4 385,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 198,67 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 040,71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 10,72 Prozent. Bei 4 531,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 010,21 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Richemont (+ 0,70 Prozent auf 136,45 CHF), National Grid (+ 0,58 Prozent auf 11,24 GBP), HSBC (+ 0,56 Prozent auf 6,95 GBP), UBS (+ 0,52 Prozent auf 27,09 CHF) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,51 Prozent auf 39,78 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rio Tinto (-1,05 Prozent auf 55,46 GBP), UniCredit (-0,76 Prozent auf 35,86 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,54 Prozent auf 67,82 EUR), BP (-0,28 Prozent auf 5,05 GBP) und Roche (-0,13 Prozent auf 224,80 CHF).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 sticht die Glencore-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 552 442 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie hat im STOXX 50 mit 522,483 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Im STOXX 50 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at