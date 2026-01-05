NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Jüngste IQVIA-Daten stützten seine Prognosen für das Wachstum von Roche in den USA im vierten Quartal weitgehend, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.