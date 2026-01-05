Roche Aktie
|0,00EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
05.01.2026 13:02:12
Roche Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Jüngste IQVIA-Daten stützten seine Prognosen für das Wachstum von Roche in den USA im vierten Quartal weitgehend, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
350,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
326,40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
7,23%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
332,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,42%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)mehr Nachrichten
|
15:59
|Gewinne in Zürich: SLI nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:59
|SIX-Handel: SMI nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:26