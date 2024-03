Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Zuschlägen

Der DAX gewann am Freitag an Wert.

Schlussendlich ging es im DAX im XETRA-Handel um 0,32 Prozent aufwärts auf 17 735,07 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,785 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,652 Prozent fester bei 17 793,47 Punkten in den Freitagshandel, nach 17 678,19 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 17 816,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 690,89 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der DAX bereits um 1,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.02.2024, wies der DAX einen Wert von 16 859,04 Punkten auf. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 01.12.2023, bei 16 397,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.03.2023, wurde der DAX auf 15 305,02 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,76 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 17 816,52 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Daimler Truck (+ 18,10 Prozent auf 44,62 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,60 Prozent auf 26,73 EUR), Infineon (+ 2,69 Prozent auf 33,99 EUR), BASF (+ 1,93 Prozent auf 47,99 EUR) und Brenntag SE (+ 1,75 Prozent auf 85,86 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Volkswagen (VW) vz (-4,93 Prozent auf 119,16 EUR), MTU Aero Engines (-1,39 Prozent auf 219,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,30 Prozent auf 424,80 EUR), RWE (-1,10 Prozent auf 30,66 EUR) und Siemens (-0,91 Prozent auf 181,28 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 13 296 184 Aktien gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 201,329 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,08 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

