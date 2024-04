Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start im Plus

Am Mittwoch tendiert der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,15 Prozent fester bei 17 798,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 17 808,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 726,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, wurde der LUS-DAX auf 17 995,00 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 17.01.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 16 424,00 Punkte. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 17.04.2023, mit 15 823,00 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 6,29 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell adidas (+ 5,33 Prozent auf 213,30 EUR), Beiersdorf (+ 1,79 Prozent auf 136,25 EUR), Commerzbank (+ 1,25 Prozent auf 12,96 EUR), Deutsche Börse (+ 0,94 Prozent auf 188,05 EUR) und Hannover Rück (+ 0,83 Prozent auf 231,80 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Continental (-4,58 Prozent auf 62,48 EUR), Rheinmetall (-1,03 Prozent auf 537,80 EUR), Infineon (-0,93 Prozent auf 31,79 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,77 Prozent auf 24,44 EUR) und Zalando (-0,67 Prozent auf 26,74 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 368 015 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 200,366 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,66 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at