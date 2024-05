Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Nachmittag auf grünem Terrain

Der MDAX klettert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,91 Prozent auf 27 466,03 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 242,334 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,013 Prozent auf 27 222,68 Punkte an der Kurstafel, nach 27 219,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 27 170,02 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27 556,71 Zählern.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 2,70 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2024, wurde der MDAX mit 26 447,14 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.02.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26 057,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 27 386,78 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,34 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 556,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell LEG Immobilien (+ 5,69 Prozent auf 85,82 EUR), AIXTRON SE (+ 4,64 Prozent auf 23,66 EUR), TAG Immobilien (+ 3,90 Prozent auf 14,67 EUR), Bilfinger SE (+ 3,23 Prozent auf 48,00 EUR) und Aroundtown SA (+ 3,13 Prozent auf 2,21 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen HelloFresh (-5,40 Prozent auf 5,57 EUR), K+S (-4,14 Prozent auf 13,68 EUR), thyssenkrupp (-2,37 Prozent auf 4,81 EUR), CTS Eventim (-2,10 Prozent auf 79,35 EUR) und SMA Solar (-1,84 Prozent auf 49,18 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 5 748 377 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 17,869 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at