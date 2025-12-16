LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|
16.12.2025 09:56:39
ANALYSE-FLASH: UBS senkt Lanxess auf 'Sell' - Überkapazitäten bremsen Erholung
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LANXESS von 23 auf 14 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Gegenwind durch Überkapazitäten bremse beim Spezialchemiekonzern eine Erholung, schrieb Christian Bell am Montagabend. Der Bewertungsaufschlag der Aktien gegenüber europäischen Branchenkollegen sei nicht gerechtfertigt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 17:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 17:01 / GMT
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LANXESS AGmehr Nachrichten
|
09:56
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Lanxess auf 'Sell' - Überkapazitäten bremsen Erholung (dpa-AFX)
|
15.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX beendet die Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Europäische Chemieaktien kämpfen 2025 - Citigroup sieht BASF als Top Pick - LANXESS und Evonik als Verlierer (dpa-AFX)
|
11.12.25
|Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09.12.25
|MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
08.12.25