WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

16.12.2025 09:56:39

ANALYSE-FLASH: UBS senkt Lanxess auf 'Sell' - Überkapazitäten bremsen Erholung

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LANXESS von 23 auf 14 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Gegenwind durch Überkapazitäten bremse beim Spezialchemiekonzern eine Erholung, schrieb Christian Bell am Montagabend. Der Bewertungsaufschlag der Aktien gegenüber europäischen Branchenkollegen sei nicht gerechtfertigt./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 17:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 17:01 / GMT

