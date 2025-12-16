LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|Langfristige Anlage
|
16.12.2025 10:03:58
MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde das LANXESS-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das LANXESS-Papier bei 35,91 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LANXESS-Aktie investiert, befänden sich nun 278,474 LANXESS-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.12.2025 auf 17,56 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 890,00 EUR wert. Mit einer Performance von -51,10 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
LANXESS markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,54 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: LANXESS
