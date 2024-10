Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

So bewegt sich der MDAX am Dienstag.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,33 Prozent höher bei 26 943,06 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 267,687 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,430 Prozent auf 26 969,11 Punkte an der Kurstafel, nach 26 853,74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 27 041,51 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26 940,52 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, bewegte sich der MDAX bei 25 703,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2024, stand der MDAX noch bei 25 244,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Wert von 26 075,11 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 0,390 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit HelloFresh (+ 2,11 Prozent auf 9,39 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,85 Prozent auf 132,00 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,35 Prozent auf 89,80 EUR), Hypoport SE (+ 1,35 Prozent auf 299,40 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,29 Prozent auf 94,20 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil KION GROUP (-1,33 Prozent auf 34,84 EUR), Aurubis (-0,99 Prozent auf 65,20 EUR), Nordex (-0,93 Prozent auf 13,79 EUR), Gerresheimer (-0,50 Prozent auf 79,60 EUR) und Talanx (-0,46 Prozent auf 75,25 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 289 052 Aktien gehandelt. Mit 19,522 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Die thyssenkrupp-Aktie hat mit 4,16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 15,94 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

