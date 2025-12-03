EQS-News: Nordex Group sichert sich Auftrag über 118 MW in Polen

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Hamburg, 3. Dezember 2025. Ein internationaler unabhängiger Energieerzeuger hat bei der Nordex Group einen Auftrag über 20 Windenergieanlagen des Typs N149/5.X für ein Projekt in Polen erteilt. Die Bestellung schließt zudem einen Premium-Servicevertrag mit einer Laufzeit von bis zu 15 Jahren ein. Dieser stellt sicher, dass der Windpark langfristig zuverlässig betrieben wird und eine optimale Leistung erzielt.

Die Namen des Kunden und des Windparks werden nicht bekannt gegeben.

Bis heute hat die Nordex Group über 600 Windenergieanlagen in Polen installiert, was einer Gesamtleistung von 1,7 GW entspricht.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

