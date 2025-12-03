Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|
03.12.2025 07:30:03
EQS-News: Nordex Group sichert sich Auftrag über 118 MW in Polen
|
EQS-News: Nordex SE
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Hamburg, 3. Dezember 2025. Ein internationaler unabhängiger Energieerzeuger hat bei der Nordex Group einen Auftrag über 20 Windenergieanlagen des Typs N149/5.X für ein Projekt in Polen erteilt. Die Bestellung schließt zudem einen Premium-Servicevertrag mit einer Laufzeit von bis zu 15 Jahren ein. Dieser stellt sicher, dass der Windpark langfristig zuverlässig betrieben wird und eine optimale Leistung erzielt.
Die Namen des Kunden und des Windparks werden nicht bekannt gegeben.
Bis heute hat die Nordex Group über 600 Windenergieanlagen in Polen installiert, was einer Gesamtleistung von 1,7 GW entspricht.
Die Nordex Group im Profil
Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.
Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:
Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:
03.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nordex SE
|Erich-Schlesinger-Straße 50
|18059 Rostock
|Deutschland
|Telefon:
|+49 381 6663 3300
|Fax:
|+49 381 6663 3339
|E-Mail:
|investor-relations@nordex-online.com
|Internet:
|www.nordex-online.com
|ISIN:
|DE000A0D6554
|WKN:
|A0D655
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2238938
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2238938 03.12.2025 CET/CEST
