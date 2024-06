Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX letztendlich mit Kursplus

Am Dienstag gewann der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,54 Prozent auf 14 550,89 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 116,077 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,338 Prozent höher bei 14 521,34 Punkten in den Handel, nach 14 472,36 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 14 585,95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 499,62 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 15 162,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 881,21 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, betrug der SDAX-Kurs 13 707,13 Punkte.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 5,28 Prozent zu. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern erreicht.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 5,76 Prozent auf 62,40 EUR), IONOS (+ 5,00 Prozent auf 26,25 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 4,98 Prozent auf 18,14 EUR), Hypoport SE (+ 2,89 Prozent auf 263,80 EUR) und Ceconomy St (+ 2,85 Prozent auf 3,32 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen AUTO1 (-4,69 Prozent auf 6,10 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-3,35 Prozent auf 1,33 EUR), SGL Carbon SE (-2,62 Prozent auf 7,07 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-1,92 Prozent auf 44,04 EUR) und KSB SE (-1,83 Prozent auf 644,00 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1 089 327 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 14,825 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,62 zu Buche schlagen. Mit 7,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Schaeffler-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at