IONOS Aktie
|27,50EUR
|-0,15EUR
|-0,54%
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
IONOS Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ionos von 45 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngste Quartalsbetrachtung der Preise für Mobiltelefonie und Breitband-Anschlüsse zeigten durchwachsene Trends, wenngleich beim Mobilfunk das Schlimmste in Sachen Preiskampf überstanden sein dürfte, schrieb Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Buy
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,60 €
|
Abst. Kursziel*:
50,38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,45%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
