Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im DAX

Um 09:11 Uhr verbucht der DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,10 Prozent auf 17 086,26 Punkte. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,730 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,197 Prozent auf 17 102,08 Punkte an der Kurstafel, nach 17 068,43 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Mittwoch bei 17 085,62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 114,66 Punkten erreichte.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,062 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, einen Stand von 16 555,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.11.2023, wies der DAX einen Wert von 15 900,53 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.02.2023, stand der DAX bei 15 397,62 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 1,89 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 17 198,45 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Fresenius SE (+ 3,46 Prozent auf 26,94 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,15 Prozent auf 67,55 EUR), Infineon (+ 0,94 Prozent auf 32,87 EUR), Porsche (+ 0,86 Prozent auf 79,76 EUR) und adidas (+ 0,75 Prozent auf 182,48 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Symrise (-1,24 Prozent auf 97,20 EUR), Siemens Healthineers (-1,09 Prozent auf 54,32 EUR), Merck (-1,01 Prozent auf 151,85 EUR), Deutsche Börse (-0,87 Prozent auf 187,20 EUR) und RWE (-0,83 Prozent auf 30,91 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 431 432 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 192,112 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,77 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. In puncto Dividendenrendite ist die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at