Gute Stimmung in London: FTSE 100 bewegt sich am Nachmittag im Plus

Am Mittwochnachmittag zeigen sich die Anleger in London optimistisch.

Am Mittwoch springt der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE um 0,31 Prozent auf 8 339,61 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,585 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 313,67 Punkte an der Kurstafel, nach 8 313,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 8 313,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 364,04 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 1,54 Prozent. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 08.04.2024, bei 7 943,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.02.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 595,48 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 778,38 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8,00 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 364,04 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Informa (+ 2,81 Prozent auf 8,55 GBP), Beazley (+ 2,49 Prozent auf 6,59 GBP), Halma (+ 2,32 Prozent auf 23,37 GBP), RS Group (+ 2,29 Prozent auf 8,05 GBP) und easyJet (+ 2,16 Prozent auf 5,21 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Antofagasta (-2,37 Prozent auf 21,46 GBP), Glencore (-2,12 Prozent auf 4,58 GBP), JD Sports Fashion (-1,98 Prozent auf 1,17 GBP), Ocado Group (-1,81 Prozent auf 3,54 GBP) und Rio Tinto (-1,56 Prozent auf 55,04 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie aufweisen. 71 463 388 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 217,138 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist mit 4,80 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at