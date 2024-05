Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Start im Aufwind

Um 15:59 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,29 Prozent fester bei 39 627,03 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 13,400 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,117 Prozent leichter bei 39 466,52 Punkten, nach 39 512,84 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 39 577,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 39 647,39 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, einen Wert von 37 983,24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2024, lag der Dow Jones bei 38 272,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, den Wert von 33 300,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,07 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 39 889,05 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Intel (+ 2,63 Prozent auf 30,64 USD), 3M (+ 1,78 Prozent auf 100,69 USD), Honeywell (+ 1,26) Prozent auf 205,47 USD), Apple (+ 1,20 Prozent auf 185,25 USD) und Nike (+ 1,08 Prozent auf 91,92 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Merck (-0,54 Prozent auf 129,36 USD), Microsoft (-0,42 Prozent auf 412,98 USD), Amazon (-0,23 Prozent auf 187,05 USD), Salesforce (-0,18 Prozent auf 276,18 USD) und Amgen (-0,10 Prozent auf 309,85 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 2 315 308 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,862 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,81 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,65 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at