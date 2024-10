Gute Stimmung in Paris: CAC 40 legt nachmittags zu

Am Freitag geht es im CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 0,89 Prozent auf 7 544,00 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,331 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,173 Prozent auf 7 464,87 Punkte an der Kurstafel, nach 7 477,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 571,76 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 460,29 Zählern.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der CAC 40 bereits um 2,63 Prozent zurück. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 04.09.2024, einen Stand von 7 500,97 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.07.2024, betrug der CAC 40-Kurs 7 695,78 Punkte. Vor einem Jahr, am 04.10.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 6 996,73 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,174 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 029,91 Punkten.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 215 982 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 333,896 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Die Renault-Aktie präsentiert mit 3,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index weist die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

