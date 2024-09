Gute Stimmung in Paris: CAC 40 letztendlich mit Gewinnen

Der CAC 40 gewann am Freitagabend an Wert.

Der CAC 40 notierte im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0,41 Prozent stärker bei 7 465,25 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,246 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,087 Prozent höher bei 7 441,56 Punkten in den Handel, nach 7 435,07 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 7 438,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 490,84 Punkten.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 1,20 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 13.08.2024, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 275,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.06.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7 708,02 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.09.2023, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 222,57 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 verlor der Index bereits um 0,871 Prozent. Bei 8 259,19 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 029,91 Punkten.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. 254 376 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 303,224 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,09 erwartet. Die Stellantis-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at