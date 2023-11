Gute Stimmung in Wien: Anleger lassen ATX zum Handelsende steigen

Am Montag beendete der ATX den Handel nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 3 276,96 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 111,785 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,020 Prozent auf 3 274,87 Punkte an der Kurstafel, nach 3 274,22 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 3 282,67 Punkte, das Tagestief hingegen 3 263,67 Zähler.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der ATX erreichte vor einem Monat, am 20.10.2023, einen Stand von 3 034,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 117,28 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, lag der ATX-Kurs bei 3 225,43 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 3,71 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 006,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 2,69 Prozent auf 26,76 EUR), Lenzing (+ 2,45 Prozent auf 39,70 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,72) Prozent auf 118,00 EUR), BAWAG (+ 0,77 Prozent auf 47,06 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,33 Prozent auf 18,38 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen CA Immobilien (-5,17 Prozent auf 28,45 EUR), EVN (-1,46 Prozent auf 26,95 EUR), Österreichische Post (-0,62 Prozent auf 32,05 EUR), voestalpine (-0,61 Prozent auf 26,04 EUR) und Erste Group Bank (-0,47 Prozent auf 35,73 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX ist die CA Immobilien-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 722 777 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 29,652 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die OMV-Aktie mit 10,34 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at