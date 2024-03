Gute Stimmung in Wien: ATX in der Gewinnzone

Am Dienstag verbucht der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 0,39 Prozent auf 3 366,29 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 109,397 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,044 Prozent auf 3 351,66 Punkte an der Kurstafel, nach 3 353,14 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 3 380,04 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 351,52 Punkten lag.

ATX-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 12.02.2024, erreichte der ATX einen Stand von 3 387,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2023, wies der ATX einen Stand von 3 299,08 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, einen Stand von 3 445,68 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 1,34 Prozent zurück. Bei 3 489,80 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten erreicht.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell voestalpine (+ 3,17 Prozent auf 25,36 EUR), BAWAG (+ 2,56 Prozent auf 54,15 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,61 Prozent auf 41,10 EUR), Vienna Insurance (+ 1,43 Prozent auf 28,30 EUR) und OMV (+ 1,17 Prozent auf 40,57 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Mayr-Melnhof Karton (-5,72 Prozent auf 108,80 EUR), Lenzing (-1,69 Prozent auf 29,15 EUR), AT S (AT&S) (-1,55 Prozent auf 17,11 EUR), Raiffeisen (-0,65 Prozent auf 18,30 EUR) und Österreichische Post (-0,50 Prozent auf 29,95 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Aktuell weist die CA Immobilien-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 290 603 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 23,798 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,54 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at