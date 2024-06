Gute Stimmung in Wien: Börsianer lassen ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels steigen

Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 1,27 Prozent stärker bei 1 836,50 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,007 Prozent auf 1 813,26 Punkte an der Kurstafel, nach 1 813,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 1 841,84 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 812,44 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,116 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bei 1 844,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 693,64 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 12.06.2023, einen Stand von 1 604,83 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,15 Prozent zu. Bei 1 889,08 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Lenzing (+ 13,47 Prozent auf 36,65 EUR), Andritz (+ 5,26 Prozent auf 60,00 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 3,29 Prozent auf 8,80 EUR), Semperit (+ 2,61 Prozent auf 11,80 EUR) und Erste Group Bank (+ 2,26 Prozent auf 44,89 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-4,00 Prozent auf 3,84 EUR), AT S (AT&S) (-3,11 Prozent auf 21,80 EUR), FACC (-2,86 Prozent auf 8,16 EUR), UBM Development (-1,83 Prozent auf 21,50 EUR) und Rosenbauer (-1,73 Prozent auf 34,00 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die CA Immobilien-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 680 255 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,160 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Im ATX Prime hat die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

