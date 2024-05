Handel in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zu

Am Freitag notiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,87 Prozent stärker bei 4 529,28 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,148 Prozent stärker bei 4 496,98 Punkten in den Handel, nach 4 490,34 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 4 496,98 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 530,47 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 3,40 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 10.04.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 381,84 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 215,59 Punkten berechnet. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 10.05.2023, den Stand von 4 018,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,69 Prozent. Bei 4 530,47 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Enel (+ 3,23 Prozent auf 6,72 EUR), Glencore (+ 3,05 Prozent auf 4,78 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,15 Prozent auf 451,10 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,92 Prozent auf 39,72 EUR) und Richemont (+ 1,81 Prozent auf 135,35 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil BASF (-1,19 Prozent auf 49,25 EUR), SAP SE (-0,49 Prozent auf 176,90 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,41 Prozent auf 68,07 EUR), RELX (-0,01 Prozent auf 34,51 GBP) und Diageo (+ 0,12 Prozent auf 28,40 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 6 124 878 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 522,497 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,94 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at