Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels schwächer

So performte der STOXX 50 schlussendlich.

Schlussendlich tendierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,32 Prozent schwächer bei 4 060,59 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,101 Prozent auf 4 077,86 Punkte an der Kurstafel, nach 4 073,76 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 4 084,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 047,31 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, mit 4 078,15 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 23.10.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 818,02 Punkten auf. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 23.01.2023, bei 3 881,29 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Minus von 0,767 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 124,90 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Rio Tinto (+ 2,31 Prozent auf 54,10 GBP), BASF (+ 1,88 Prozent auf 43,62 EUR), Glencore (+ 1,82 Prozent auf 4,05 GBP), Richemont (+ 1,70 Prozent auf 119,65 CHF) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,57 Prozent auf 60,22 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Allianz (-1,78 Prozent auf 245,40 EUR), BAT (-1,69 Prozent auf 22,95 GBP), Roche (-1,63 Prozent auf 243,75 CHF), Nestlé (-1,63 Prozent auf 95,90 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,36 Prozent auf 393,00 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Glencore-Aktie aufweisen. 21 107 259 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 438,030 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

In diesem Jahr weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,64 Prozent bei der HSBC-Aktie zu erwarten.

