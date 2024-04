Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Donnerstagnachmittag

Der MDAX verbucht am vierten Tag der Woche Zuwächse.

Um 15:42 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,38 Prozent höher bei 27 161,23 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 250,354 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,011 Prozent leichter bei 27 054,47 Punkten, nach 27 057,48 Punkten am Vortag.

Bei 26 993,48 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 27 187,58 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der MDAX bereits um 0,434 Prozent. Vor einem Monat, am 04.03.2024, lag der MDAX noch bei 25 987,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.01.2024, lag der MDAX-Kurs bei 26 109,36 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 04.04.2023, bei 27 420,99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 1,20 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Delivery Hero (+ 8,74 Prozent auf 31,34 EUR), SMA Solar (+ 4,70 Prozent auf 51,70 EUR), Jungheinrich (+ 2,08 Prozent auf 36,34 EUR), thyssenkrupp (+ 1,74 Prozent auf 5,25 EUR) und Aurubis (+ 1,55 Prozent auf 69,00 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Carl Zeiss Meditec (-2,42 Prozent auf 108,80 EUR), KION GROUP (-2,12 Prozent auf 47,99 EUR), Gerresheimer (-1,98 Prozent auf 104,00 EUR), HUGO BOSS (-1,73 Prozent auf 51,00 EUR) und AIXTRON SE (-0,97 Prozent auf 23,40 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2 253 076 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 18,967 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,91 zu Buche schlagen. Im Index weist die RTL-Aktie mit 15,56 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at