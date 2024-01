Handel in Frankfurt: Das macht der SDAX am Freitagmittag

Um 12:10 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 1,33 Prozent tiefer bei 13 393,07 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 110,866 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,326 Prozent schwächer bei 13 529,13 Punkten in den Freitagshandel, nach 13 573,38 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 529,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 13 387,76 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der SDAX bereits um 4,51 Prozent. Vor einem Monat, am 05.12.2023, lag der SDAX noch bei 13 210,85 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 05.10.2023, bei 12 559,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.01.2023, erreichte der SDAX einen Wert von 12 345,04 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Dürr (+ 2,47 Prozent auf 20,74 EUR), PATRIZIA SE (+ 1,29 Prozent auf 7,86 EUR), ADTRAN (+ 1,12 Prozent auf 7,22 USD), Klöckner (+ 0,74 Prozent auf 6,80 EUR) und Ceconomy St (+ 0,68 Prozent auf 2,38 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Hypoport SE (-5,52 Prozent auf 157,50 EUR), SGL Carbon SE (-3,62 Prozent auf 6,12 EUR), SÜSS MicroTec SE (-3,17 Prozent auf 25,95 EUR), CANCOM SE (-3,17 Prozent auf 27,50 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,14 Prozent auf 27,48 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die AUTO1-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 239 195 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 10,230 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Im SDAX hat die TRATON-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Schaeffler-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,64 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at