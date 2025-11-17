Siemens Energy-Analyse: Barclays Capital vergibt Equal Weight an Siemens Energy-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 66 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Mit den neuen Zielen für 2028 hätten die Münchner nun ihr wahres Gesicht gezeigt, schrieb Vladimir Sergievskiy in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar. Weitere Aufstockungen dürften allenfalls marginal ausfallen. Die Aktie preise die aktuelle, einmalige Sonderkonjunktur für Siemens Energy bis in die Unendlichkeit ein, gab er zu bedenken.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Energy-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 12:57 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 112,00 EUR. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 31,25 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 696 425 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 122,3 Prozent zu Buche. Am 11.02.2026 dürfte Siemens Energy die Bilanz für Q1 2026 veröffentlichen.

