Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittwochmittag leichter

Am Mittwoch bewegt sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,96 Prozent tiefer bei 30 526,16 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 320,799 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,011 Prozent höher bei 30 826,17 Punkten in den Mittwochshandel, nach 30 822,93 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 30 875,02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 30 430,27 Punkten.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 1,54 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, einen Stand von 31 484,37 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 27.05.2025, einen Stand von 30 632,05 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 27.08.2024, einen Stand von 25 281,22 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 18,69 Prozent aufwärts. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 135,20 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit United Internet (+ 1,13 Prozent auf 26,88 EUR), KRONES (+ 0,60 Prozent auf 134,40 EUR), HUGO BOSS (+ 0,57 Prozent auf 42,67 EUR), RATIONAL (+ 0,46 Prozent auf 651,50 EUR) und AIXTRON SE (+ 0,42 Prozent auf 13,04 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Aroundtown SA (-6,41 Prozent auf 3,24 EUR), HOCHTIEF (-3,98 Prozent auf 212,20 EUR), HelloFresh (-3,76 Prozent auf 7,63 EUR), Delivery Hero (-2,74 Prozent auf 23,75 EUR) und Gerresheimer (-2,38 Prozent auf 42,62 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. 2 216 509 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 31,013 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentaldaten

Die TUI-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 17,34 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at